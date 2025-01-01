Меню
Из жизни ископаемых
Киноафиша Из жизни ископаемых

Спектакль Из жизни ископаемых

Постановка
Поиск 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Смех как лекарство: новый спектакль на сцене "Поиск"

«Время стирает всё… Желания и мечты растворяются как дым, проходит красота, и даже любовь…» Эти слова могут показаться печальными, но есть и другая сторона медали. Новый спектакль на нашей сцене приглашает зрителей взглянуть на жизнь с оптимизмом. Он напоминает, что, несмотря на все трудности, жизнь подходит к концу, а значит, все плохое уже позади.

Юмор как путь к пониманию

«Никогда не бойтесь смешного!» — утверждают создатели спектакля. Юмор является мощным инструментом, позволяющим глубже проникать в суть вещей. В спектакле поднимаются важные вопросы: «Смех — лучшее лекарство? Смех продлевает жизнь? Кто хорошо смеется?»

Смех и смысл жизни

Смех — это дар, данный для выживания. Он помогает человеку познавать мир, преодолевать ложь и заблуждения, приближая к пониманию смысла жизни. Как утверждают актеры, «финишировать надо весело!» Это важный посыл, который особенно актуален в любое время и в любом возрасте.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который поможет вам по-новому взглянуть на жизнь. Он станет отличным напоминанием о том, что, пока мы живы, надо жить и радоваться каждому дню!

Режиссер
Людмила Исмайлова
В ролях
Олег Ермолаев
Максим Макаров
Наталья Гамеза
Артем Чурбаков
Анна Лесько
