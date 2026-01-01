Билеты от 500₽
Продолжительность 80 минут
О концерте

Слияние фольклора и джаза в «Зарядье»

В МКЗ «Зарядье» состоится уникальный проект «Из варяг в греки». Здесь воплотится необычное сочетание фольклорной архаики и джаза. Русские песни обретают новую жизнь в контексте академической музыки и джазовых импровизаций.

Участники проекта

  • Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии под руководством Марины Макаровой
  • Сергей Старостин и проект «Этносфера»
  • Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
  • Дирижёр — Дмитрий Волосников
  • Режиссёр-хореограф — Иван Фадеев

Проект представляет собой этно-оркестровую сюиту из 18 частей, где музыка разных эпох и стилей органично переплетается. Это событие обязательно привлечёт внимание любителей этнической музыки и джазовых импровизаций.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье»!

Июнь
27 июня суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

