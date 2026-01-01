Слияние фольклора и джаза в «Зарядье»

В МКЗ «Зарядье» состоится уникальный проект «Из варяг в греки». Здесь воплотится необычное сочетание фольклорной архаики и джаза. Русские песни обретают новую жизнь в контексте академической музыки и джазовых импровизаций.

Участники проекта

Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии под руководством Марины Макаровой

Сергей Старостин и проект «Этносфера»

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

Дирижёр — Дмитрий Волосников

Режиссёр-хореограф — Иван Фадеев

Проект представляет собой этно-оркестровую сюиту из 18 частей, где музыка разных эпох и стилей органично переплетается. Это событие обязательно привлечёт внимание любителей этнической музыки и джазовых импровизаций.

