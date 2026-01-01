Из Театра в Cinema

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, который пройдет в исполнении Уральского академического филармонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. В программе вечера — шедевры классической музыки, которые прикоснутся к самым сокровенным чувствам зрителей.
Вас ждут великолепные произведения таких композиторов, как:
Каждое произведение — это не просто музыка, а история, которая находит отклик в сердцах слушателей. Особое внимание стоит уделить чистому пению героинь оперы Моцарта, которое символизирует глоток свободы даже в самых трудных обстоятельствах.
Концерт будет вести талантливая Кристина Перевалова, а в качестве солисток выступят сопрано Альбина Шайхиева и Кристина Тимошенко.
Это мероприятие — отличный способ ознакомиться с классической музыкой в исполнении профессионалов и насладиться атмосферой живого звучания. Мы ждем вас на нашем концерте!