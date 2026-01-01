Из Театра в Cinema

Музыкальный вечер с Уральским академическим филармоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, который пройдет в исполнении Уральского академического филармонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. В программе вечера — шедевры классической музыки, которые прикоснутся к самым сокровенным чувствам зрителей.

Программа концерта

Вас ждут великолепные произведения таких композиторов, как:

Людвиг ван Бетховен: увертюра «Эгмонт» из музыки к трагедии И.В. Гёте.

увертюра «Эгмонт» из музыки к трагедии И.В. Гёте. Луиджи Боккерини: менуэт из струнного квинтета ми мажор, G. 275.

менуэт из струнного квинтета ми мажор, G. 275. Рихард Вагнер: «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия» и марш из оперы «Тангейзер».

«Полёт валькирий» из оперы «Валькирия» и марш из оперы «Тангейзер». Эдвард Григ: «Утро» и «Танец Анитры» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«Утро» и «Танец Анитры» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Клод Дебюсси: «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты».

«Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». Вольфганг Амадей Моцарт: дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро».

дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро». Джакомо Россини: увертюра к опере «Сорока-воровка».

увертюра к опере «Сорока-воровка». Георгий Свиридов: романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».

романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Жан Сибелиус: грустный вальс из музыки к драме А. Ярнефельта «Смерть».

грустный вальс из музыки к драме А. Ярнефельта «Смерть». Арам Хачатурян: вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

Каждое произведение — это не просто музыка, а история, которая находит отклик в сердцах слушателей. Особое внимание стоит уделить чистому пению героинь оперы Моцарта, которое символизирует глоток свободы даже в самых трудных обстоятельствах.

Ведущие вечера

Концерт будет вести талантливая Кристина Перевалова, а в качестве солисток выступят сопрано Альбина Шайхиева и Кристина Тимошенко.

Это мероприятие — отличный способ ознакомиться с классической музыкой в исполнении профессионалов и насладиться атмосферой живого звучания. Мы ждем вас на нашем концерте!