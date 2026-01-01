Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Из Театра в Cinema
Киноафиша Из Театра в Cinema

Из Театра в Cinema

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с Уральским академическим филармоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, который пройдет в исполнении Уральского академического филармонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. В программе вечера — шедевры классической музыки, которые прикоснутся к самым сокровенным чувствам зрителей.

Программа концерта

Вас ждут великолепные произведения таких композиторов, как:

  • Людвиг ван Бетховен: увертюра «Эгмонт» из музыки к трагедии И.В. Гёте.
  • Луиджи Боккерини: менуэт из струнного квинтета ми мажор, G. 275.
  • Рихард Вагнер: «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия» и марш из оперы «Тангейзер».
  • Эдвард Григ: «Утро» и «Танец Анитры» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
  • Клод Дебюсси: «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты».
  • Вольфганг Амадей Моцарт: дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро».
  • Джакомо Россини: увертюра к опере «Сорока-воровка».
  • Георгий Свиридов: романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
  • Жан Сибелиус: грустный вальс из музыки к драме А. Ярнефельта «Смерть».
  • Арам Хачатурян: вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

Каждое произведение — это не просто музыка, а история, которая находит отклик в сердцах слушателей. Особое внимание стоит уделить чистому пению героинь оперы Моцарта, которое символизирует глоток свободы даже в самых трудных обстоятельствах.

Ведущие вечера

Концерт будет вести талантливая Кристина Перевалова, а в качестве солисток выступят сопрано Альбина Шайхиева и Кристина Тимошенко.

Это мероприятие — отличный способ ознакомиться с классической музыкой в исполнении профессионалов и насладиться атмосферой живого звучания. Мы ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт Из Театра в Cinema

Помощь с билетами
В других городах
Май
13 мая среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Шопен, Бизе и «Болеро» Равеля
0+
Классическая музыка
Шопен, Бизе и «Болеро» Равеля
24 мая в 18:00 Свердловская филармония
от 500 ₽
Майнкрафт шоу
0+
Эстрада Вечеринка
Майнкрафт шоу
3 октября в 13:30 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 900 ₽
Стендап 8
18+
Юмор
Стендап 8
28 февраля в 18:00 Standup Bar
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше