Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Из света в тень перелетая
Киноафиша Из света в тень перелетая

Из света в тень перелетая

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт Из света в тень перелетая

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
19 ноября среда
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 300 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
9 октября в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 590 ₽
9 район
16+
Рок
9 район
26 февраля в 20:00 Бродячая собака
от 2000 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
11 октября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше