Из сокровищницы классики. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

Концерт Малого фестивального оркестра

Приглашаем петербуржцев на удивительный концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это уникальное событие обещает стать настоящим открытием в концертной практике нашего города.

Экспресс через эпохи и стили

В течение одного вечера вы сможете «промчаться» через калейдоскоп стран, эпох и музыкальных стилей, получив больше знаний, чем за целый филармонический абонемент.

Звучание великих композиторов

В программе прозвучат произведения великих мастеров, таких как:

Иоганн Себастьян Бах

Вольфганг Амадей Моцарт

Ференц Лист

Пётр Чайковский

Исполнители – лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, которые готовы поразить вас мастерством и эмоциональностью исполнения.

Детали и рекомендации

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что в программе возможны незначительные изменения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!