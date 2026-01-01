Оповещения от Киноафиши
Из сокровищницы классики. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский
Из сокровищницы классики. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Малого фестивального оркестра

Приглашаем петербуржцев на удивительный концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это уникальное событие обещает стать настоящим открытием в концертной практике нашего города.

Экспресс через эпохи и стили

В течение одного вечера вы сможете «промчаться» через калейдоскоп стран, эпох и музыкальных стилей, получив больше знаний, чем за целый филармонический абонемент.

Звучание великих композиторов

В программе прозвучат произведения великих мастеров, таких как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Ференц Лист
  • Пётр Чайковский

Исполнители – лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, которые готовы поразить вас мастерством и эмоциональностью исполнения.

Детали и рекомендации

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что в программе возможны незначительные изменения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Май
22 мая пятница
19:00
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
от 500 ₽

