Из сокровищницы классики. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

«Концерты под эгидой Павла Опаровского, руководителя Малого фестивального оркестра, – новое слово в концертной жизни Петербурга. На этом музыкальном экспрессе вы промчитесь через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.»

Программа концерта

В рамках концерта вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, представляющих различные эпохи музыкальной истории Европы:

  • Иоганн Себастьян Бах – герой барокко и основоположник старинной музыки;
  • Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – золотые фигуры классицизма;
  • Фредерик Шопен – подлинный гений романтической эпохи.

Исполнители и особенности

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Каждый из них привнесет свой неповторимый стиль в исполнение известных произведений.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Длительность концерта составляет 1,5 часа без антракта и рекомендуется для слушателей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

