Из сокровищницы классики. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

«Концерты под эгидой Павла Опаровского, руководителя Малого фестивального оркестра, – новое слово в концертной жизни Петербурга. На этом музыкальном экспрессе вы промчитесь через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.»
В рамках концерта вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, представляющих различные эпохи музыкальной истории Европы:
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Каждый из них привнесет свой неповторимый стиль в исполнение известных произведений.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Длительность концерта составляет 1,5 часа без антракта и рекомендуется для слушателей старше 6 лет.