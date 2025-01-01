Из сокровищницы классики. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

«Концерты под эгидой Павла Опаровского, руководителя Малого фестивального оркестра, – новое слово в концертной жизни Петербурга. На этом музыкальном экспрессе вы промчитесь через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.»

Программа концерта

В рамках концерта вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, представляющих различные эпохи музыкальной истории Европы:

Иоганн Себастьян Бах – герой барокко и основоположник старинной музыки;

Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – золотые фигуры классицизма;

Фредерик Шопен – подлинный гений романтической эпохи.

Исполнители и особенности

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Каждый из них привнесет свой неповторимый стиль в исполнение известных произведений.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Длительность концерта составляет 1,5 часа без антракта и рекомендуется для слушателей старше 6 лет.