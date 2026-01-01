Спектакль «Из рода в род» в ЦДРИ

Эта постановка погружает зрителей в мир древних страстей, где вопросы о семье, любви и вине становятся центральными.

«Каин воздел руку на брата — и земля впервые напилась крови». Слова, которые звучат как предупреждение, заставляют задуматься о том, что происходит в душах людей и в их отношениях, начиная с самого начала человеческой истории.

Тюрьма, о которой говорит спектакль, не имеет решеток и стен. Это та тюрьма, что живет внутри нас, в каждом роду, в каждом поколении. Тема наслоения наследственных грехов и борьбы с собственными демонами пронизывает всю постановку, заставляя зрителей задаться вопросом: что же происходит в их семьях?

Основываясь на классических архетипах и современных интерпретациях, спектакль заставляет задуматься о боли, потере и возможности искупления. Не пропустите этот захватывающий опыт, который откроет новую грань в понимании человеческой природы.