Из Рима в Вену

Музыкальный вечер с классикой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит наслаждение любителям классической музыки. В программе прозвучат произведения известных композиторов, среди которых Респиги, Мендельсон и Бетховен.

Программа концерта

Респиги — Адажио с вариациями для виолончели с оркестром

— Адажио с вариациями для виолончели с оркестром Мендельсон — Симфония № 4 «Итальянская»

— Симфония № 4 «Итальянская» Бетховен — Симфония № 1

О дирижерах и исполнителе

Концерт пройдет под руководством двух выдающихся дирижеров — Энхэ и Александра Рудина. Звучание произведений наполнят октавы Уральского молодёжного симфонического оркестра, а красоту виолончельного соло представит сам Александр Рудин.

Интересные факты о произведениях

Адажио Респиги выполнено в нежном и мелодичном стиле, характерном для ранних произведений композитора, и является настоящей жемчужиной камерной музыки. Четвертая симфония Мендельсона была вдохновлена его поездками по Италии, и передает атмосферу южных пейзажей и народных танцев. Первая симфония Бетховена, звучавшая впервые в 1800 году, стала важным шагом в его творчестве и представила слушателям новую музыкальную энергетику.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!