Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Из Рима в Вену
Киноафиша Из Рима в Вену

Из Рима в Вену

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с классикой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит наслаждение любителям классической музыки. В программе прозвучат произведения известных композиторов, среди которых Респиги, Мендельсон и Бетховен.

Программа концерта

  • РеспигиАдажио с вариациями для виолончели с оркестром
  • МендельсонСимфония № 4 «Итальянская»
  • БетховенСимфония № 1

О дирижерах и исполнителе

Концерт пройдет под руководством двух выдающихся дирижеров — Энхэ и Александра Рудина. Звучание произведений наполнят октавы Уральского молодёжного симфонического оркестра, а красоту виолончельного соло представит сам Александр Рудин.

Интересные факты о произведениях

Адажио Респиги выполнено в нежном и мелодичном стиле, характерном для ранних произведений композитора, и является настоящей жемчужиной камерной музыки. Четвертая симфония Мендельсона была вдохновлена его поездками по Италии, и передает атмосферу южных пейзажей и народных танцев. Первая симфония Бетховена, звучавшая впервые в 1800 году, стала важным шагом в его творчестве и представила слушателям новую музыкальную энергетику.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Из Рима в Вену

Помощь с билетами
В других городах
Март
16 марта понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Богатыри русской музыки
0+
Классическая музыка
Богатыри русской музыки
13 марта в 19:00 Свердловская филармония
от 900 ₽
Scirena
12+
Поп
Scirena
11 апреля в 20:00 Свобода
Билеты
16+
Хип-хоп
Friendly Thug 52 Ngg
11 сентября в 19:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше