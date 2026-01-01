Из Рима в Вену

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит наслаждение любителям классической музыки. В программе прозвучат произведения известных композиторов, среди которых Респиги, Мендельсон и Бетховен.
Концерт пройдет под руководством двух выдающихся дирижеров — Энхэ и Александра Рудина. Звучание произведений наполнят октавы Уральского молодёжного симфонического оркестра, а красоту виолончельного соло представит сам Александр Рудин.
Адажио Респиги выполнено в нежном и мелодичном стиле, характерном для ранних произведений композитора, и является настоящей жемчужиной камерной музыки. Четвертая симфония Мендельсона была вдохновлена его поездками по Италии, и передает атмосферу южных пейзажей и народных танцев. Первая симфония Бетховена, звучавшая впервые в 1800 году, стала важным шагом в его творчестве и представила слушателям новую музыкальную энергетику.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!