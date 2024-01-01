Совместная с Национальным музеем Китая выставка в Третьяковской галерее

Масштабная выставка живописи и каллиграфии, подготовленная совместно с Национальным музеем Китая, приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также к успешному завершению перекрестных Годов культуры двух стран.

Основные концепции выставки

Экспозиция выходит за рамки традиционного хронологического подхода и сосредоточена на трех ключевых аспектах: творце, ценителе и практическом применении искусства. Такой ракурс позволяет раскрыть социальный контекст создания произведений и преодолеть разрыв между эстетическими системами.

Эпоха династий Мин и Цин

Центральное место на выставке занимает эпоха династий Мин и Цин (XIV–XIX вв.), которая считается высшей точкой расцвета китайской живописи и каллиграфии. Будут представлены 91 предмет из коллекции Национального музея Китая, включая свитки, альбомы, веера и другие произведения, которые демонстрируют как техническое мастерство, так и разнообразие образа жизни различных социальных групп.

Интерактивные элементы

Для более глубокого восприятия искусства представлены реконструированные сцены: рисунки, напоминающие о садах литераторов, «Стена вееров», создающая атмосферу лавок, и портрет Конфуция в традиционной классной комнате. Тактильные и интерактивные элементы позволяют зрителям приблизиться к вечно живому искусству Китая.

Искусство как мост между цивилизациями

Выставка позиционирует искусство как «третий язык» для диалога цивилизаций, проводя параллели между творческим поиском в китайской и русской культурах. Через эти параллели искусство становится мостом для передачи человеческих эмоций и идей.