Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Из Пекина в Москву: диалог культур
Билеты от 0₽
Киноафиша Из Пекина в Москву: диалог культур

Из Пекина в Москву: диалог культур

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О выставке

Совместная с Национальным музеем Китая выставка в Третьяковской галерее

Масштабная выставка живописи и каллиграфии, подготовленная совместно с Национальным музеем Китая, приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также к успешному завершению перекрестных Годов культуры двух стран.

Основные концепции выставки

Экспозиция выходит за рамки традиционного хронологического подхода и сосредоточена на трех ключевых аспектах: творце, ценителе и практическом применении искусства. Такой ракурс позволяет раскрыть социальный контекст создания произведений и преодолеть разрыв между эстетическими системами.

Эпоха династий Мин и Цин

Центральное место на выставке занимает эпоха династий Мин и Цин (XIV–XIX вв.), которая считается высшей точкой расцвета китайской живописи и каллиграфии. Будут представлены 91 предмет из коллекции Национального музея Китая, включая свитки, альбомы, веера и другие произведения, которые демонстрируют как техническое мастерство, так и разнообразие образа жизни различных социальных групп.

Интерактивные элементы

Для более глубокого восприятия искусства представлены реконструированные сцены: рисунки, напоминающие о садах литераторов, «Стена вееров», создающая атмосферу лавок, и портрет Конфуция в традиционной классной комнате. Тактильные и интерактивные элементы позволяют зрителям приблизиться к вечно живому искусству Китая.

Искусство как мост между цивилизациями

Выставка позиционирует искусство как «третий язык» для диалога цивилизаций, проводя параллели между творческим поиском в китайской и русской культурах. Через эти параллели искусство становится мостом для передачи человеческих эмоций и идей.

Купить билет на выставка Из Пекина в Москву: диалог культур

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
11 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 января пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 января суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 января воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 января понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14:30
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10