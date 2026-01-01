Эксцентричная комедия в одном действии

Приглашаем вас на эксцентричную музыкальную комедию в одном действии, которая обещает стать ярким событием театрального сезона!

Сюжет

Главного героя, скромного писателя Анатолия, внезапно навещает незнакомка из Парижа по имени Мадлен. Она сообщает ему, что он является будущим наследником миллионного состояния. Однако, чтобы получить наследство, Анатолию необходимо жениться на этой загадочной женщине.

Какой выбор сделает главный герой в этой непростой ситуации? Ответ на этот вопрос вы узнаете на премьере спектакля «Из Парижа с приветом».

Не пропустите возможность насладиться увлекательной историей о любви, выборе и неожиданностях судьбы!