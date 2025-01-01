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Из Кариота
Киноафиша Из Кариота

Спектакль Из Кариота

18+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Из Кариота» по повести Леонида Андреева в пространстве «Узел»

Театр «Воркута» представляет спектакль «Из Кариота», который основан на знаменитой повести Леонида Андреева. Эта история, знакомая многим, вновь открывает перед зрителями вопросы о добре и зле, предательстве и искуплении.

Неожиданные повороты

Каждый из нас знает героев этой истории и, без сомнений, назовет Иуду предателем. Но что, если на него взглянуть с другой стороны? Режиссер Роман Муромцев предлагает рассмотреть Иуду как искаженное отражение Христа, как ту тень, которая неизменно следует за светом. Спектакль задает вопросы: достоин ли худший из людей столь глубокого анализа?

Путь к искуплению

В спектакле «Из Кариота» главный герой — скрюченный и нескладный человек из Кариота — борется со своими искушениями. Он проходит через собственные крестные муки и, в конечном итоге, находит свое предназначение рядом с Учителем. Эта глубокая эмоциональная драма заставляет зрителей задуматься о природе человеческой души.

Каст и творческая команда

В главных ролях выступают талантливые актеры: Анна Щетинина, Алексей Кормилкин и Дмитрий Честнов. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную интерпретацию, делая его поистине незабываемым.

Не упустите возможность увидеть «Из Кариота» и погрузиться в мир театрального искусства, где каждый вопрос становится искренним поиском ответа.

Режиссер
Роман Муромцев
В ролях
Анна Щетинина
Игорь Дудоладов
Дмитрий Честнов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1200 ₽

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