Из Италии с любовью...

Вечер итальянской музыки на теплоходе РИО-4

Приглашаем вас на уникальную музыкальную прогулку по Москве-реке на теплоходе РИО-4! Это не просто вечер, а целый концерт под открытым небом, где каждый гость сможет насладиться атмосферой водной прогулки и погрузиться в мир итальянской музыки.

Концертная программа

В программе вечера – самые популярные хиты итальянских исполнителей. Вы сможете подпевать любимым мелодиям Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, а также другим легендам: Ricci e Poveri, Pupo и Тото Кутуньо. На сцене выступит группа MixPepers с яркими вокальными партиями Ренаты Абайдулиной и Артема Новикова.

Комфорт и развлечения

Концертная программа длится 2 часа, с антрактом. Во время мероприятия на закрытой палубе будет работать бар, предлагающий разнообразные напитки и закуски. Рассадка за столиками обеспечит вам комфорт в кругу друзей и близких.

Фотосессии и достопримечательности

Не упустите возможность сделать красивые снимки на открытой верхней палубе! Здесь вы сможете подышать свежим воздухом и насладиться великолепными видами на город. Вечер на теплоходе РИО-4 обещает множество позитивных эмоций и незабываемых воспоминаний.

Продолжительность и особенности

Общая продолжительность прогулки составит 3 часа. Неважно, какая погода за окном — закрытая палуба не позволит непогоде испортить ваше настроение!