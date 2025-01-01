Из дома вышел человек…, или Похождения Хармса и Ко

Литературно-музыкальный моноспектакль по произведениям обэриутов

Приглашаем вас на уникальный литературно-музыкальный моноспектакль «Чинары», который перенесет вас в мир авангардной поэзии и музыки. В центре внимания – произведения известных ОБЭРИУТОВ: Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Александра Введенского, Константина Вагинова и Николая Олейникова, а также воспоминания Е. Шварца и И. Бахтерева.

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен музыкальными произведениями величайших композиторов, среди которых Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Луиджи Боккерини, Антонио Вивальди и Иоганн Себастьян Бах. Вы также услышите танцевальную музыку 20-30-х годов XX века и песни А. Емельянова на стихи авторов-обэриутов.

Главные исполнители

Автор инсценировки и душа спектакля – заслуженный артист России Алексей Емельянов, который не только читает стихи, но и играет на гитаре. В спектакле принимают участие другие заслуженные артисты России: Александр Ямпольский, мастер сыграть на скрипке, и Валерий Кроль, виртуоз на фортепиано.

Продолжительность и антракт

Продолжительность спектакля составит 1 час 15 минут с антрактом, что позволит вам насладиться атмосферой больше времени.

Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный мир искусства и насладиться взаимодействием слова и музыки. Мы ждем вас!