Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Из дома вышел человек…, или Похождения Хармса и Ко
Киноафиша Из дома вышел человек…, или Похождения Хармса и Ко

Из дома вышел человек…, или Похождения Хармса и Ко

16+
Возраст 16+

О концерте

Литературно-музыкальный моноспектакль по произведениям обэриутов

Приглашаем вас на уникальный литературно-музыкальный моноспектакль «Чинары», который перенесет вас в мир авангардной поэзии и музыки. В центре внимания – произведения известных ОБЭРИУТОВ: Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Александра Введенского, Константина Вагинова и Николая Олейникова, а также воспоминания Е. Шварца и И. Бахтерева.

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен музыкальными произведениями величайших композиторов, среди которых Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Луиджи Боккерини, Антонио Вивальди и Иоганн Себастьян Бах. Вы также услышите танцевальную музыку 20-30-х годов XX века и песни А. Емельянова на стихи авторов-обэриутов.

Главные исполнители

Автор инсценировки и душа спектакля – заслуженный артист России Алексей Емельянов, который не только читает стихи, но и играет на гитаре. В спектакле принимают участие другие заслуженные артисты России: Александр Ямпольский, мастер сыграть на скрипке, и Валерий Кроль, виртуоз на фортепиано.

Продолжительность и антракт

Продолжительность спектакля составит 1 час 15 минут с антрактом, что позволит вам насладиться атмосферой больше времени.

Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный мир искусства и насладиться взаимодействием слова и музыки. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Из дома вышел человек…, или Похождения Хармса и Ко

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
15 января в 19:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
15 января в 19:15 Commode
от 1990 ₽
Вадим Постильный. Стендап-концерт
18+
Юмор
Вадим Постильный. Стендап-концерт
14 декабря в 21:00 Stage Standup Club
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше