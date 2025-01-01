Меню
Июльский дождь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Июльский дождь

Спектакль Июльский дождь

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Июльский дождь»: новый взгляд на людей и отношения

Москва 60-х годов, широкие проспекты и старые машины - все это знакомо благодаря фильмам Марлена Хуциева. Сценарий одного из его фильмов, «Июльский дождь», лег в основу одноименного спектакля, поставленного Муратом Абулкатиновым. Это проект, который открывает новую театральную программу «а39».

Новая интерпретация классики

Авторы спектакля решили сохранить текст оригинала и не вносить современные реалии. Протагонисты из 60-х не переодеваются, а фокус переносится на их внутренние отношения. Вместо живописной атмосферы «оттепели» на сцене появляются только телефонные будки, оформленные в стиле того времени.

Современные связи

Интересно, что зрителям XXI века легче сопоставить себя с героями, чем их современникам. Как одного из персонажей замечает: «в среднем триста-четыреста знакомых», а вот наладить настоящую связь с кем-то становится практически невозможным. В спектакле не будет громких трагедий или детективных поворотов; на фоне красивых мелодий люди становятся чужими друг для друга.

Сцена в сердце столицы

Спектакль проходит в Музее Москвы, где представлены экспонаты, напоминающие об эпохе Хуциева. Однако главным экспонатом здесь становится «человек оттепели», который заставляет задуматься, насколько сильно мы отличаемся от него и отличаемся ли вообще.

Мысли режиссера

Мурат Абулкатинов подчеркивает, что «мир и его фактура меняются, а суть человека остается неизменной». Спектакль — это не только визуальное шоу, но и глубокое исследование человеческих отношений. Режиссер стремится показать через театр простую, но важную историю, сохранив атмосферу и диалоги оригинала.

Режиссер
Мурат Абулкатинов
В ролях
Сергей Кирпичёнок
Глеб Ромашевский
Наталия Вдовина
Серафима Гощанская
Петр Алексеенко

Купить билет на спектакль Июльский дождь

Помощь с билетами
Ноябрь
6 ноября четверг
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1500 ₽
7 ноября пятница
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1500 ₽

Фотографии

Июльский дождь Июльский дождь Июльский дождь Июльский дождь

