IX Crypto Summit
Киноафиша IX Crypto Summit

IX Crypto Summit

Главное Российское Криптособытие 18+
О выставке

Крипто саммит 2026 в Москве: новые горизонты цифровых активов

Приглашаем вас на IX Crypto Summit, один из самых значимых форумов в сфере криптовалют и блокчейн-технологий, который пройдет в Москве. Это событие соберет самых разных участников: от инвесторов и трейдеров до законодателей и разработчиков.

Кто нас ждет?

  • Инвесторы
  • Фонды
  • Майнеры
  • Трейдеры
  • Биржи
  • Законодатели
  • Журналисты
  • Юристы
  • Проекты

Значение саммита

По словам организатора Алексей Зюзина, рынок цифровых активов в России находится на этапе системных изменений. В ближайшее время планируется переход к новым регуляторным условиям, которые определят правила игры для всех участников. Crypto Summit стал площадкой для формирования этих изменений.

На итогах саммита инициативы отрасли будут направляться в Государственную Думу и обсуждаться с профильными ведомствами, создавая основу для будущих решений. Среди наиболее актуальных вопросов — регулирование крипторынка, трансграничные расчеты и развитие майнинга.

Не упустите возможность

Присоединяйтесь к Crypto Summit 2026 в октябре и станьте частью обсуждений, которые определят будущее цифровых активов в России. Ждем вас на мероприятии, которое изменит правила игры в мире криптовалют!

Октябрь
7 октября среда
09:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 7100 ₽

