Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
iwantsummer
Киноафиша iwantsummer

iwantsummer

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Звуковое путешествие с iwantsummer

20 сентября в Санкт-Петербурге на сцене Цоколь 2.0 пройдет большой осенний сольник группы iwantsummer. Это событие обещает стать настоящим погружением в мир пост-рока и музыкальных экспериментов.

Музыка и свет

Герои группы приглашают вас присоединиться к их звуковому путешествию по времени и пространству. В программе — разнообразные треки: от давно полюбившихся хитов до убойных новинок с последнего полноформатного альбома. Музыка и свет создадут гармоничное единство, которое затянет вас внутрь происходящего и раскачает на танцполе.

Атмосфера концерта

iwantsummer известны своей тёплой атмосферой, царящей на концертах. Здесь вы сможете встретить единомышленников и насладиться общением в кругу людей, разделяющих вашу любовь к музыке.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события — ваш путь в мир музыкального искусства ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Zoccolo 2.0 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
16 сентября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
18 октября в 19:00 Дом Архитектора
от 2500 ₽
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
26 сентября в 21:00 Планетарий 1
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше