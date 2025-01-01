Звуковое путешествие с iwantsummer

20 сентября в Санкт-Петербурге на сцене Цоколь 2.0 пройдет большой осенний сольник группы iwantsummer. Это событие обещает стать настоящим погружением в мир пост-рока и музыкальных экспериментов.

Музыка и свет

Герои группы приглашают вас присоединиться к их звуковому путешествию по времени и пространству. В программе — разнообразные треки: от давно полюбившихся хитов до убойных новинок с последнего полноформатного альбома. Музыка и свет создадут гармоничное единство, которое затянет вас внутрь происходящего и раскачает на танцполе.

Атмосфера концерта

iwantsummer известны своей тёплой атмосферой, царящей на концертах. Здесь вы сможете встретить единомышленников и насладиться общением в кругу людей, разделяющих вашу любовь к музыке.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события — ваш путь в мир музыкального искусства ждет вас!