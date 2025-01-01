Меню
iwantsummer
Билеты от 1200₽
Киноафиша iwantsummer

iwantsummer

Звуковое путешествие с iwantsummer в Москве

18 октября в Санкт-Петербурге на сцене Pravda состоится большой осенний сольный концерт группы iwantsummer. Это уникальное событие станет настоящим звуковым путешествием во времени и пространстве для всех поклонников пост-рока.

Музыка и свет в едином потоке

В программе выступления — обширный репертуар: от любимых хитов до зажигательных треков с последнего полноформатного альбома. Концерт обещает стать незабываемым благодаря синергии музыки и света, которые создадут уникальную атмосферу, погрузив зрителей в мир музыкальных эмоций.

Традиции и атмосферу не забываем

iwantsummer известны своей теплой атмосферой на концертах, где всегда рады видеть единомышленников. Это – идеальное место, чтобы поделиться своими впечатлениями и получить заряд энергии от живой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события. Присоединяйтесь к iwantsummer и наслаждайтесь вечерним погружением в звуковую магию!

18 октября
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
19:00 от 1200 ₽

