Звуковое путешествие с iwantsummer в Москве

18 октября в Санкт-Петербурге на сцене Pravda состоится большой осенний сольный концерт группы iwantsummer. Это уникальное событие станет настоящим звуковым путешествием во времени и пространстве для всех поклонников пост-рока.

Музыка и свет в едином потоке

В программе выступления — обширный репертуар: от любимых хитов до зажигательных треков с последнего полноформатного альбома. Концерт обещает стать незабываемым благодаря синергии музыки и света, которые создадут уникальную атмосферу, погрузив зрителей в мир музыкальных эмоций.

Традиции и атмосферу не забываем

iwantsummer известны своей теплой атмосферой на концертах, где всегда рады видеть единомышленников. Это – идеальное место, чтобы поделиться своими впечатлениями и получить заряд энергии от живой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события. Присоединяйтесь к iwantsummer и наслаждайтесь вечерним погружением в звуковую магию!