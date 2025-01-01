Иванушки International. Юбилейный концерт - 30 солнечных лет!

Юбилейный концерт в Санкт-Петербурге

6 декабря в СКА Арене состоится большой юбилейный концерт «Иванушки International - 30 солнечных лет». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей качественной музыки.

Описание билетных категорий

Билеты на концерт доступны в нескольких категориях, каждая из которых предлагает уникальный опыт:

Фан-зона

«Фан-зона» — это танцевальная зона, расположенная перед сценой, где все желающие могут насладиться атмосферой концерта и танцевать. Билет в «Фан-зону» дает возможность посещения только этой зоны, без права доступа на Танцпол, Сектора и VIP зоны. Схема и номер входа будут размещены на сайте за пять дней до концерта. Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета (при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка).

Танцпол

«Танцпол» — это зона, расположенная за Фан-зоной, где также можно наслаждаться атмосферой концерта и танцевать. Билет в «Танцпол» дает возможность посещения только этой зоны, без доступа в Фан-зону, на Сектора и VIP зоны. Схема и номер входа будут размещены на сайте за пять дней до концерта. Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета.

Сектор

Категория билетов «Сектор» — это сидячие места в указанных секторах. Двухсотые сектора находятся на втором этаже арены, а шестисотые — на шестом. Обратите внимание, что шестисотые сектора расположены высоко. Билет в «Сектор» дает возможность посещения только указанного сектора, без доступа в Фан-зону, на Танцпол и VIP зоны. Схема и номер входа будут размещены на сайте за пять дней до концерта. Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета, но должны сидеть на руках у сопровождающего лица.

VIP-гостеприимство: Ложи

Ложи — это максимальный комфорт для зрителей! Они расположены на четвертом и пятом этажах арены и могут вместить от 8 до 40 человек. Каждая ложа оснащена отдельным входом, уютным интерьером, гардеробом, туалетной комнатой и балконом с мягкими креслами. В стоимость билета не включены напитки и закуски, поэтому рекомендуется заранее делать заказ кейтеринга. Для вопросов по кейтерингу и парковке обращайтесь на указанные адреса электронной почты. Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета, если ложа выкупается целиком.

Рестораны 4 и 5 этаж

Рестораны, расположенные на 4 и 5 этажах, предлагают обособленный вход и комфортные условия для гостей. В стоимость билета входит приветственный фуршет с 18:00 до 20:00 в формате «шведский стол». В течение всего мероприятия будет работать барная зона. При приобретении билетов в Рестораны на ребенка любого возраста необходимо приобретать отдельный билет.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже!