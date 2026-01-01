Иванушки. 30 солнечных лет

Юбилейный концерт группы «Иванушки International»

На УГМК-Арене пройдет долгожданный юбилейный концерт знаменитого коллектива «Иванушки International», отмечающий 30 лет со дня своего основания. Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников группы.

Зарядитесь положительными эмоциями

В программе концерта - все известные хиты, которые на протяжении многих лет радуют слушателей, а также новые композиции, которые уже успели завоевать любовь зрителей. Концерт обещает быть наполненным теплом, радостью и добрыми воспоминаниями.

Идеальный подарок

Это событие станет отличным способом поздравить маму, сестру, любимую или подругу с уютным вечером, насыщенным музыкой и положительными эмоциями. Концерт «Иванушек» адресован всем, кто ценит качественную музыку и талантливое творчество.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться незабываемым концертом!