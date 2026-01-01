Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Иванушки. 30 солнечных лет

Иванушки. 30 солнечных лет

12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт группы «Иванушки International»

На УГМК-Арене пройдет долгожданный юбилейный концерт знаменитого коллектива «Иванушки International», отмечающий 30 лет со дня своего основания. Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников группы.

Зарядитесь положительными эмоциями

В программе концерта - все известные хиты, которые на протяжении многих лет радуют слушателей, а также новые композиции, которые уже успели завоевать любовь зрителей. Концерт обещает быть наполненным теплом, радостью и добрыми воспоминаниями.

Идеальный подарок

Это событие станет отличным способом поздравить маму, сестру, любимую или подругу с уютным вечером, насыщенным музыкой и положительными эмоциями. Концерт «Иванушек» адресован всем, кто ценит качественную музыку и талантливое творчество.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться незабываемым концертом!

В других городах
Март
4 марта среда
19:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15

В ближайшие дни

Танго-месса
0+
Классическая музыка
Танго-месса
7 марта в 18:00 Свердловская филармония
от 1700 ₽
Жар-птица
0+
Классическая музыка
Жар-птица
17 мая в 18:00 Свердловская филармония
от 600 ₽
Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром
12+
Классическая музыка
Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром
12 марта в 19:00 Космос
от 4600 ₽
