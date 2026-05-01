Иваново счастье
Спектакль Иваново счастье

Режиссер Жанна Пономарева
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
О спектакле

Сказка из ларца: спектакль Жанны Пономарёвой по мотивам русской народной сказки «Сивка-Бурка»

В этой увлекательной истории три сына, у одного из которых, младшего по имени Ванюша, ещё нет жены, сталкиваются с неожиданными трудностями. Когда кто-то начинает топтать пшеницу в поле, старшие братья заняты своими семьями и обращаются к Ванюше с просьбой охранять поле. Младший брат, вооружившись лишь краюхой хлеба, отправляется в ночь, не подозревая, какие удивления ждут его впереди.

История Ванюши о доброте и смелости полна волшебных моментов. Его доброта оборачивается встречей с говорящей сивой, бурой и каурой масти, приключениями и неожиданным счастьем! Спектакль напоминает, что если ты добр и не ленив, а главное — готов схватить удачу за хвост, то счастье обязательно найдет тебя.

Эту заводную и веселую сказку для всей семьи представит Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник». Новая «сказка из ларца» основана на русском музыкальном фольклоре и обработана заслуженным работником культуры Краснодарского края Владимиром Рудым.

Не упустите возможность увидеть, какую важную роль играет оркестровая группа ансамбля! Узнайте все секреты уже этой весной!

28 мая четверг
11:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175

