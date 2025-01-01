Меню
ИвАнов
Киноафиша ИвАнов

Спектакль ИвАнов

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «ИвАнов» по А. П. Чехову: исследование обыкновенного человека

Спектакль «ИвАнов» представляет собой глубокомысленное исследование обыкновенного человека, который живёт среди нас, оставаясь незаметным. Это произведение Антона Павловича Чехова поднимает актуальные вопросы о внимательности и бережном отношении к окружающим людям.

Режиссёр и его видение

Режиссёр Григорий Лифанов, известный своими работами в театре и кино, позволяет зрителям взглянуть на привычные вещи с новой стороны. Его интерпретация пьесы выделяется уникальным подходом и глубоким пониманием чеховских тем, заставляя нас задуматься о равнодушии в современном обществе.

Значение спектакля для зрителей

«ИвАнов» не только увлекает своей драматургией, но и предлагает зрителям увидеть за силуэтами обычных людей их настоящие истории. Это событие будет интересно любителям драматических произведений и поклонникам творчества Чехова.

Приходите на «ИвАнов», чтобы открыть для себя новые грани известной пьесы и задать себе важные вопросы о нашем взаимодействии с окружающим миром.

25 января воскресенье
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
18 февраля среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽

Фотографии

