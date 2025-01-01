Меню
Киноафиша Иванов

Спектакль Иванов

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Меланхолия, кризис и поиск смысла жизни в пьесе Чехова «Иванов»

В мире, где мы привыкли считать, что любовь может спасти нас, пьеса «Иванов» Антона Чехова ставит под сомнение это убеждение. Она показывает, что порой именно чувство любви вызывает лишь раздражение и страдания.

Сюжет и герои

Главный герой, помещик Иванов, находится в глубоком кризисе. Его жена тяжело больна, и он вынужден расплачиваться по долгам, закладывая собственное имущество. Однако, все эти финансовые трудности меркнут перед его внутренней борьбой. Иванов устал от жизни, от постоянной борьбы и поиска идеалов, которые кажутся недостижимыми.

Темы и проблемы

Пьеса поднимает важные философские вопросы о смысле существования, о том, как любовь может как поддерживать, так и разрушать. Чехов мастерски передает внутренние переживания своих персонажей, заставляя зрителей задуматься о своих собственных чувствах и переживаниях.

Интересные факты

Премьера пьесы «Иванов» состоялась в 1887 году и стала одним из первых значительных произведений Чехова на сцене. С тех пор она не утратила своей актуальности и продолжает вызывать интерес у театральных зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и жизненную пьесу, которая заставит вас задуматься о природе любви и человеческого существования.

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Федор Баличев
Екатерина Балашова
Наталья Асерецкая
Марина Серегина
Сергей Глухов

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

