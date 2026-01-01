Первый сольный концерт Айвана в Москве

Не упустите возможность посетить первый сольный концерт артиста Айвана в Москве. Это событие станет настоящим праздником для любителей яркого и эмоционального поп-рока.

Что вас ждет на концерте?

Aйван представит своё новое шоу «Драмы», которое обещает быть полным захватывающих эмоций и глубоких переживаний. В программу также войдёт композиция «Бессонница» от популярной группы «ААА», что добавит особую атмосферу этому вечеру.

Артист и его достижения

Айван — это не просто артист, а многогранная личность, известная как актёр мюзиклов и ведущий всероссийских проектов и фестивалей. Более 250 000 слушателей ежемесячно выбирают его музыку на стриминговых сервисах. Некоторые его треки, такие как «Драмы», стали настоящими хитами и заняли крепкие позиции в алгоритмических плейлистах.

Участие в ТВ-проектах

Aйван также известен благодаря своему участию в популярных телевизионных шоу, таких как «Голос», «Битва талантов» и «Музыкастинг». Эти проекты помогли ему широко заявить о себе и завоевать сердца зрителей.

Не пропустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!