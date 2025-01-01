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Ivan
Билеты от 2000₽
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Ivan

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт IVAN в Москве

25 июля в баре «Мумий Тролль» состоится сольный концерт IVAN — полуфиналиста популярного шоу «Маска» и победителя проекта «Аватар».

Программа концерта

Зрителей ждёт живой звук и лучшие хиты артиста. В репертуаре IVAN такие песни, как:

  • «Океанами»
  • «Не вставай на колени»
  • «Крест и ладонь»
  • «Она на мне»
  • «Кто он?»
  • «Злые города»

Кроме того, зрителей ждут музыкальные сюрпризы, которые добавят ярких красок в концертную программу.

Энергия и атмосфера

IVAN известен своей искренностью и мощной энергетикой на сцене. Каждое его выступление — это уникальная атмосфера, полная эмоций, которые остаются с вами надолго.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести незабываемый летний вечер в компании своего любимого артиста. Зарядитесь драйвом и погрузитесь в мир музыки вместе с IVAN!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2000 ₽

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