25 июля в баре «Мумий Тролль» состоится сольный концерт IVAN — полуфиналиста популярного шоу «Маска» и победителя проекта «Аватар».
Зрителей ждёт живой звук и лучшие хиты артиста. В репертуаре IVAN такие песни, как:
Кроме того, зрителей ждут музыкальные сюрпризы, которые добавят ярких красок в концертную программу.
IVAN известен своей искренностью и мощной энергетикой на сцене. Каждое его выступление — это уникальная атмосфера, полная эмоций, которые остаются с вами надолго.
Не упустите возможность провести незабываемый летний вечер в компании своего любимого артиста. Зарядитесь драйвом и погрузитесь в мир музыки вместе с IVAN!