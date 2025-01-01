Летний концерт IVAN в Москве

25 июля в баре «Мумий Тролль» состоится сольный концерт IVAN — полуфиналиста популярного шоу «Маска» и победителя проекта «Аватар».

Программа концерта

Зрителей ждёт живой звук и лучшие хиты артиста. В репертуаре IVAN такие песни, как:

«Океанами»

«Не вставай на колени»

«Крест и ладонь»

«Она на мне»

«Кто он?»

«Злые города»

Кроме того, зрителей ждут музыкальные сюрпризы, которые добавят ярких красок в концертную программу.

Энергия и атмосфера

IVAN известен своей искренностью и мощной энергетикой на сцене. Каждое его выступление — это уникальная атмосфера, полная эмоций, которые остаются с вами надолго.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести незабываемый летний вечер в компании своего любимого артиста. Зарядитесь драйвом и погрузитесь в мир музыки вместе с IVAN!