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Иван Замотаев: «Нескучный вечер»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Иван Замотаев: «Нескучный вечер»

Спектакль Иван Замотаев: «Нескучный вечер»

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Иваном Замотаевым в Арт-кафе Театра Вахтангова

В театрально-музыкальной атмосфере пройдет уникальный вечер с участием Ивана Замотаева. Этот популярный актёр театра и кино, певец и композитор, подарит зрителям возможность насладиться душевными композициями, которые можно будет исполнить всем вместе.

Знакомство с артистом

Иван Замотаев — это не только талантливый артист, но и автор музыки ко многим спектаклям, фильмам и телесериалам. Его хиты полюбились зрителям, и на этом вечере он поделится не только музыкальными произведениями, но и историями о своём творчестве.

Что ожидать на концерте?

Зрителей ждёт вечер, наполненный яркими эмоциями и живой музыкой. Иван Замотаев исполнит свои самые популярные песни, а также предложит зрителям присоединиться к исполнению некоторых из них. Это позволит создать атмосферу единения и вдохновения.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот уникальный музыкальный вечер, который станет настоящим праздником для любителей театра и музыки. Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе насладиться творчеством Ивана Замотаева и провести незабываемый вечер!

В ролях
Иван Замотаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2500 ₽

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