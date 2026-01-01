Оповещения от Киноафиши
Иван Замотаев и Замотаева Бэнд. Дорогая моя
Иван Замотаев и Замотаева Бэнд. Дорогая моя

Иван Замотаев и Замотаева Бэнд. Дорогая моя

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Ивана Замотаева и группы «Zamotaev Band» в ДК «Алюминщик»

В ДК «Алюминщик» (г. Новокузнецк) состоится праздничный концерт Ивана Замотаева и его группы «Zamotaev Band». Иван Замотаев — многогранный артист: актёр театра и кино, певец и композитор. Он является автором музыки для спектаклей и кинофильмов, а также победителем 9-го сезона шоу «Три аккорда».

В программе концерта представлены оригинальные музыкальные произведения, задушевные интонации и динамичные танцевальные ритмы. Это выступление станет настоящим наслаждением для ценителей живого звука и энергичных шоу.

Характер музыки и выступлений

Группа «Zamotaev Band» отличается проникновенной и трогательной музыкой, запоминающимися актёрскими образами. Их песни пропитаны жизнелюбием и лёгким юмором, что создаёт уникальную атмосферу на концертах. Выступления группы поражают мощной энергетикой харизматичного солиста, который активно взаимодействует с публикой и искренне передаёт свою любовь ко всему происходящему.

В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1000 ₽

