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Иван Васильевич
Билеты от 1000₽
Киноафиша Иван Васильевич

Спектакль Иван Васильевич

Постановка
Театр на Трубной 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия «Иван Васильевич» в театре на Трубной

Погрузитесь в мир фантазии Михаила Булгакова с комедией «Иван Васильевич». Это произведение не только развлекает, но и заставляет задуматься о времени и его влиянии на человека. В спектакле зрители могут стать свидетелями необычного путешествия во времени, которое навсегда оставит след в их сердцах.

Сюжет и персонажи

Булгаков возвращает нас в эпоху Ивана Грозного — великой и противоречивой личности русской истории. Через призму комедийных ситуаций мы можем увидеть, как обычные люди взаимодействуют с историческими персонажами. Это незабываемый опыт, который заставляет зрителей смеяться и размышлять одновременно.

Почему стоит посетить спектакль?

Если вы читали пьесу или смотрели её экранизацию, приходите на наш спектакль в театре на Трубной. Здесь вы сможете насладиться превосходным слогом и неподражаемым юмором Булгакова в живом исполнении. Мы гарантируем, что вас ждет множество сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета.

Интересные факты

Спектакль «Иван Васильевич» стал одной из самых популярных постановок театра. Его постановка включает не только оригинальный текст Булгакова, но и современные элементы, которые делают его актуальным для сегодняшнего зрителя. Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание традиции и новаторства!

Приходите и откройте для себя мир, где прошлое встречается с настоящим. Ждем вас в театре на Трубной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

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