Царь Иван Васильевич пробрался на территорию «Ленфильма». Сцена спектакля по легендарной комедии Михаила Булгакова представляет собой киносъёмочную площадку, легко читаемую за счёт стоящих по периметру световых приборов. Центр площадки — коммунальная квартира, обставленная интерьерами разных эпох — от тридцатых годов прошлого столетия (когда и была написана пьеса) до эпохи Ивана Грозного; от оттепели (когда был снят фильм Гайдая), и до сегодняшнего дня. Мир един, как бы утверждают создатели театральной версии известного сюжета, и встреча с Иваном Васильевичем Грозным, во времена чудес искусственного интеллекта, уже не кажется невозможной. Выбор пьесы «Иван Васильевич» для премьеры и открытия «Теплев-центра» не кажется случайным. Театр расположен в одном из бывших павильонов студии «Ленфильм» (Кронверкский проспект 35), тема кинопроизводства является одной из основных в комедии Булгакова: вспомним кинорежиссёра Якина в исполнении Михаила Пуговкина!). Авторы спектакля умело балансируют между кино и театром, сном и реальностью, наполнив легендарную комедию новыми яркими решениями привычных образов. Это весело и изобретательно, самобытно и ярко, дерзко, а по всему, заслуживает внимания театральной публики.