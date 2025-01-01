Возрождение легенды: премьера оперы «Иван Сусанин» в НОВАТе

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, известный как Театр Победы, распахнул свои двери для зрителей 12 мая 1945 года — всего через три дня после окончания Великой Отечественной войны. С тех пор он стал важной частью культурной жизни не только Новосибирска, но и всей страны.

Первым спектаклем, который увидела новосибирская публика, стала опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». Воспоминания первых зрителей о том событии остаются живыми: «Когда оркестр и хор грянули могучее “Славься, славься, родная земля!”, все поднялись в едином порыве… И тот, кому посчастливилось присутствовать на этом необыкновенном спектакле, никогда не забудет своих впечатлений».

Специальное событие в честь юбилея театра

Спустя 80 лет после этой исторической премьеры, великая музыка Глинки вновь зазвучит на сцене НОВАТа. В день рождения театра, 12 мая 2025 года, состоится концертно-сценическая постановка оперы «Иван Сусанин» на Большой сцене.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события! Премьера обещает погрузить зрителей в атмосферу тех времен и подарить незабываемые эмоции. Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с классикой!