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Билеты
Иван Половинкин. StandUp концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Иван Половинкин. StandUp концерт

Иван Половинкин. StandUp концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Иван Половинкин: StandUp концерт в Москве

Приглашаем вас на уникальный StandUp концерт Ивана Половинкина, который состоится в Москве! Это событие станет настоящим праздником для любителей качественного юмора и остроумных наблюдений.

О чем речь?

Иван Половинкин — известный комик, который прославился благодаря своим выступлениям на различных телевизионных шоу и фестивалях. Его стиль сочетает в себе ироничные наблюдения о повседневной жизни, и глубокую психологию. На концерте Иван поделится своими свежими шутками и историями, которые заставят вас смеяться до слез.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная возможность увидеть выступление комика, который уже покорил сердца зрителей по всей стране.
  • Живое общение с артистом и возможность задать ему вопросы в рамках шоу.
  • Приятная атмосфера клуба, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью этого увлекательного вечера.

Билеты

Билеты уже в продаже! Не забудьте забронировать место заранее, так как количество мест ограничено. Вы можете приобрести их на официальном сайте клуба или в кассах.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события. Приходите и насладитесь атмосферой юмора и веселья вместе с Иваном Половинкиным!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:00 от 1200 ₽

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