Стендап-вечер с Иваном Политовым и Романом Рором в Сочи

28 мая в 20:00 зрители смогут насладиться ярким стендап-шоу, где на сцене выступят известные комики Иван Политов и Роман Рор. Эти талантливые участники «Открытого микрофона» на ТНТ обещают зарядить атмосферу юмором и позитивом.

График мероприятия

Общий сбор зрителей начнется в 19:00, что дает возможность занять места и настроиться на вечер смешных историй и остроумных шуток. Продолжительность шоу составит 1,5 часа.

Информация о билетах

Цена билета варьируется от 599 рублей. Предварительная покупка гарантирует вам лучшие места в зале, поэтому рекомендуем не откладывать вопрос с приобретением билетов.

Примечания для гостей

Пожалуйста, обратите внимание, что на мероприятиях запрещается перемещать столы самостоятельно. Если вам требуется пересесть, пожалуйста, свяжитесь с администратором, и он поможет вам найти более удобное место.

Возрастное ограничение

Шоу предназначено для зрителей старше 18 лет. Не упустите возможность провести вечер в компании блестящих комиков и зарядиться хорошим настроением!