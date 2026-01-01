Концерт Ивана Пермякова: вечера музыки и теплоты

В этом месяце на сцене театра пройдет концерт народного артиста России Ивана Пермякова. Зрителей ждет яркая программа, наполненная любимыми и знакомыми песнями.

Музыка, которой не хочется забывать

Иван Пермяков исполнит такие популярные мелодии, как «Подмосковные вечера», «Этот город – лучший город на земле» и «Москва златоглавая». Эти песни давно стали частью музыкального наследия и вызывают теплые воспоминания у всех слушателей.

Атмосфера единения

Зал будет наполнен восторгом и эмоциями, когда зрители начнут подпевать артисту, создавая уникальную атмосферу единения. Концерт — это не просто выступление, это возможностью насладиться совместным творчеством и разделить радость от знакомых мелодий.

Не пропустите!

Побывать на концерте Ивана Пермякова — значит прикоснуться к традициям русской музыки и получить заряд положительных эмоций. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!