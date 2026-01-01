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Иван Ожогин. Сольный концерт с оркестром
Киноафиша Иван Ожогин. Сольный концерт с оркестром

Иван Ожогин. Сольный концерт с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Праздничный концерт в честь Ивана Ожогина в Санкт-Петербурге

1 сентября 2026 года в 19:00 в концертном зале «Колизей» пройдет праздничный концерт, приуроченный к Дню Рождения известного артиста Ивана Ожогина. Этот вечер станет особенным для поклонников певца и его творчества.

Музыкальная программа

На концерте выступит оркестр под управлением маэстро Андрея Медведева, что обещает создать невероятную атмосферу музыкального искусства. В программе будут представлены любимые и особенно ценные произведения артиста, в числе которых самые яркие хитовые композиции и нежные баллады.

Сюрпризы для зрителей

Готовятся музыкальные премьеры и неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым. Ожогин всегда радовать публику необычными решениями, и этот раз не станет исключением.

Не упустите шанс стать частью этого великолепного события и насладиться творчеством Ивана Ожогина в его день рождения. Ожидаемое мероприятие обещает неожиданные музыкальные впечатления и встречу с любимым артистом.

Купить билет на концерт Иван Ожогин. Сольный концерт с оркестром

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В других городах
Сентябрь
1 сентября вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 3000 ₽

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