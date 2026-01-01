Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иван Ожогин. На крыльях весны. Музыкальное признание
Киноафиша Иван Ожогин. На крыльях весны. Музыкальное признание

Иван Ожогин. На крыльях весны. Музыкальное признание

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Ивана Ожогина в Екатеринбурге

Театр балета «Щелкунчик» приглашает вас на уникальный сольный концерт Ивана Ожогина. Этот талантливый артист, обладатель таких престижных наград, как «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра» и «Звезда театрала», известен своими главными ролями в культовых мюзиклах России и Европы.

На концерте Иван представит программу с любимыми мелодиями и популярными эстрадными хитами. Музыка, исполненная виртуозами Валерием Прудниковым (клавиши) и Михаилом Старостиным (гитара), создаст атмосферу тепла и любви, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться живой музыкой и яркими выступлениями. Программа подойдет как для преданных поклонников Ивана Ожогина, так и для тех, кто ищет новые музыкальные впечатления.

Исполнители
Ожогин И

Купить билет на концерт Иван Ожогин. На крыльях весны. Музыкальное признание

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:30
Театр балета «Щелкунчик» Екатеринбург, 8 марта, 104
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Хитобои
18+
Поп
Хитобои
22 марта в 20:00 Ben Hall
от 1000 ₽
Рубеж веков
16+
Инди
Рубеж веков
3 марта в 20:00 Нирвана
от 1500 ₽
Весенний праздничный концерт
6+
Эстрада
Весенний праздничный концерт
8 марта в 19:00 Театр эстрады
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше