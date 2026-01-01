Иван Ожогин. На крыльях весны. Музыкальное признание

Сольный концерт Ивана Ожогина в Екатеринбурге

Театр балета «Щелкунчик» приглашает вас на уникальный сольный концерт Ивана Ожогина. Этот талантливый артист, обладатель таких престижных наград, как «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра» и «Звезда театрала», известен своими главными ролями в культовых мюзиклах России и Европы.

На концерте Иван представит программу с любимыми мелодиями и популярными эстрадными хитами. Музыка, исполненная виртуозами Валерием Прудниковым (клавиши) и Михаилом Старостиным (гитара), создаст атмосферу тепла и любви, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться живой музыкой и яркими выступлениями. Программа подойдет как для преданных поклонников Ивана Ожогина, так и для тех, кто ищет новые музыкальные впечатления.