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Иван Курочкин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Иван Курочкин

Иван Курочкин

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольная программа Ивана Курочкина: Летние концерты в России

Этим летом зрителей ждет уникальная возможность увидеть Ивана Курочкина на живых концертах с его первой сольной программой. В рамках шоу артист исполнит как свои популярные хиты, так и легендарные песни группы «Электрофорез», с которой он стал известен широкой аудитории.

Что ждет зрителей?

Программа включает уже полюбившиеся синглы, такие как «О добре» и «Главная бывшая», а также эксклюзивные премьеры, которые будут представлены до концерта. Это отличная возможность для поклонников Ивана погрузиться в его творчество и стать свидетелями новых музыкальных открытий.

Творческий путь Ивана Курочкина

С момента начала своей сольной карьеры Иван успел собрать активное комьюнити слушателей и набрать миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Его творчество объединяет альтернативный поп и электронные элементы, что делает его музыку свежей и оригинальной. Харизма и сильный вокал артиста превращают каждое выступление в по-настоящему живое событие.

Не упустите шанс!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Летние концерты Ивана Курочкина обещают стать ярким событием в мире музыки и подарят зрителям незабываемые эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 2000 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 июля
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 27 июля
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽
Волгоград, 30 июля
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 1 августа
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 2 августа
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
20:00 от 2000 ₽

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