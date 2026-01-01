Иван-Кайф. День Шахтера!
12+
О концерте

Возвращение романтики с Иваном-Кайфом

На концерте рок-группы Иван-Кайф в вашем городе вас ждет незабываемая атмосфера старых добрых времен. Приглашаем вас принять активное участие: пойте вместе с нами, хлопайте в ладоши, задавайте вопросы со своих мест и делитесь эмоциями — обнимайтесь и не стесняйтесь пролить слезу от переполняющих чувств.

Легенда из Новосибирска

Группа Иван-Кайф была основана в 1988 году в Новосибирске талантливым Михаилом Зуевым, лидером и автором большинства песен. Этот проект стал настоящим музыкальным явлением и символом целого поколения. Их хиты, такие как «По ночному городку», «Катится любовь», «Акутагава-сан», «Белокровие», «Штирлиц» и «Танцы с волками», популярны и по сей день.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Павел Жижин — вокал, гитара
  • Антон Петренко — ударные
  • Иван Ревякин — вокал, гитара, клавиши
  • Станислав Ковальский — вокал, бас-гитара
  • Ася Бочарова — вокал

Эпоха, которая никогда не угаснет

Эпоха романтиков остается актуальной и востребованной. «Старые песни о главном» продолжают звучать и трогать сердца людей, и сегодня их поют наши дети и даже внуки.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!

Август
30 августа воскресенье
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1200 ₽

