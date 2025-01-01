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Иван-Кайф. День Шахтера!
Киноафиша Иван-Кайф. День Шахтера!

Иван-Кайф. День Шахтера!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы "Иван-Кайф": погружение в эпоху романтиков

Сегодня, в день Шахтера и года Дракона, мы приглашаем вас на удивительный концерт группы "Иван-Кайф". Эта рок-группа, созданная в Новосибирске в 1988 году под руководством Михаила Зуева, уже давно стала музыкальным явлением, знаковым для целого поколения.

Уникальная атмосфера

На концерте вас ждет не просто выступление, а настоящая музыкальная встреча. Здесь категорически разрешается петь вместе с артистами, отбивать ладоши и задавать вопросы с места. Вы сможете обняться с друзьями и даже позволить себе пустить слезу под знакомые хиты.

Знакомые хиты

Группа "Иван-Кайф" известна своими знаменитостями, такими как: «По ночному городку», «Катится любовь», «Акутагава-сан», «Белокровие», «Штирлиц» и «Танцы с волками». Эти мелодии не теряют актуальности, и их продолжают петь наши дети и внуки.

Состав группы

На сцене вас будут радовать:

  • Павел Жижин – вокал, гитара
  • Антон Петренко – ударные
  • Иван Ревякин – вокал, гитара, клавиши
  • Станислав Ковальский – вокал, бас-гитара
  • Ася Бочарова – вокал

Эпоха романтиков, безусловно, никогда не выйдет из моды. Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в мир музыки, который объединяет поколения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 31 августа
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