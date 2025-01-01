Иван-Кайф. День Шахтера!

Концерт группы "Иван-Кайф": погружение в эпоху романтиков

Сегодня, в день Шахтера и года Дракона, мы приглашаем вас на удивительный концерт группы "Иван-Кайф". Эта рок-группа, созданная в Новосибирске в 1988 году под руководством Михаила Зуева, уже давно стала музыкальным явлением, знаковым для целого поколения.

Уникальная атмосфера

На концерте вас ждет не просто выступление, а настоящая музыкальная встреча. Здесь категорически разрешается петь вместе с артистами, отбивать ладоши и задавать вопросы с места. Вы сможете обняться с друзьями и даже позволить себе пустить слезу под знакомые хиты.

Знакомые хиты

Группа "Иван-Кайф" известна своими знаменитостями, такими как: «По ночному городку», «Катится любовь», «Акутагава-сан», «Белокровие», «Штирлиц» и «Танцы с волками». Эти мелодии не теряют актуальности, и их продолжают петь наши дети и внуки.

Состав группы

На сцене вас будут радовать:

Павел Жижин – вокал, гитара

– вокал, гитара Антон Петренко – ударные

– ударные Иван Ревякин – вокал, гитара, клавиши

– вокал, гитара, клавиши Станислав Ковальский – вокал, бас-гитара

– вокал, бас-гитара Ася Бочарова – вокал

Эпоха романтиков, безусловно, никогда не выйдет из моды. Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в мир музыки, который объединяет поколения!