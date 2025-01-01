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Иван и черт
Киноафиша Иван и черт

Спектакль Иван и черт

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Философия Достоевского и её тёмные стороны

«Иван и черт» — это фрагмент, который не вошёл в основную инсценировку, но рассказывает о философских идеях, гордыне, вере и потере души. Главный герой, философ Иван, разрабатывает концепцию спасения мира, но его идея оборачивается чудовищным оправданием зла.

Достоевский без достоевщины

Постановка предлагает зрителям уникальную интерпретацию Достоевского, лишённую традиционной «достоевщины». Под живую оркестровую музыку и с участием разбитного рассказчика, спектакль представляет собой сказку со страшным концом. История об интеллектуале, который встречается с Чёртом — мороком, разбитным хулиганом и балагуром. Сначала Иван относится к нему снисходительно, но вскоре втягивается в серьёзный спор, который оказывается для него непосильным.

Черт как часть идеи

Чёрт в этой интерпретации — не просто злодей, а часть идеи и души Ивана. В каждой глобальной идее скрывается элемент зла, готовый появиться, чтобы победить. Идеалисты, строящие планы о всеобщем счастье, часто проигрывают этому обаятельному и лукавому существу.

Современные параллели

В эпоху, когда многие уверены, что знают, как спасти мир, Достоевский звучит как камертон, на который настраиваются душа и мысль. Андрей Горбатый предлагает зрителям смешной и страшный рассказ о том, что происходит с теми, кто одержим идеей и забывает о людях вокруг.

Режиссер
Андрей Горбатый
В ролях
Дмитрий Житков
Антон Момот
Андрей Дидик
Георгий Воронин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 500 ₽

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