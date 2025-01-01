Спектакль Иван Грозный

Опера «Иван Грозный» долгие годы считалась утраченной. Несмотря на то, что основная оркестровка сохранилась, часть номеров дошла лишь в виде рукописей и не публиковалась при жизни автора. Подготовке новой постановки предшествовала масштабная научно-исследовательская работа, проведенная творческой командой театра. В результате удалось расшифровать, систематизировать и воссоздать целостную музыкально-драматургическую структуру оперы.
Это возвращение стало не только важным событием в театральной жизни, но и музыкально-историческим актом, утвердившим за театром «Санктъ-Петербургъ Опера» особую роль в судьбе забытых шедевров. Опера Бизе по праву вошла в историю XXI века именно под именем этого театра.
В центре произведения — образ русского царя Ивана IV. Бизе предлагает неожиданный для западного слушателя взгляд: сквозь призму известной жестокости и противоречивости правителя он стремится разглядеть живого человека, способного на любовь, преданность и внутреннюю драму. Это попытка западного гения понять восточно-славянский мир с его мраком и величием, его психологической сложностью.
Режиссёр Юрий Александров отмечает: «Позитивный интерес к русской теме всегда присутствовал в творчестве западных композиторов. Мы уже имели опыт уникальной постановки оперы Гаэтано Доницетти «Петр Первый», которая также стала мировой премьерой. Об опере Бизе «Иван Грозный» могу сказать с уверенностью: зрителя привлечет не только великолепная музыка, но и неожиданный, глубокий взгляд на личность русского царя, балансирующего между властью и человечностью».
Мастер сценического психологизма, Александров воплощает на сцене внутреннюю борьбу царя Ивана — между безжалостностью правителя и уязвимостью человека. Этому мощному драматургическому замыслу соответствует и сценография народного художника России Вячеслава Окунева: визуальный язык спектакля насыщен исторической достоверностью, эмоциональным напряжением и символическим светотеневым контрастом.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!