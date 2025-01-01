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Иван Грозный
Киноафиша Иван Грозный

Спектакль Иван Грозный

Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение оперы «Иван Грозный» на сцену

Опера «Иван Грозный» долгие годы считалась утраченной. Несмотря на то, что основная оркестровка сохранилась, часть номеров дошла лишь в виде рукописей и не публиковалась при жизни автора. Подготовке новой постановки предшествовала масштабная научно-исследовательская работа, проведенная творческой командой театра. В результате удалось расшифровать, систематизировать и воссоздать целостную музыкально-драматургическую структуру оперы.

Это возвращение стало не только важным событием в театральной жизни, но и музыкально-историческим актом, утвердившим за театром «Санктъ-Петербургъ Опера» особую роль в судьбе забытых шедевров. Опера Бизе по праву вошла в историю XXI века именно под именем этого театра.

Сюжет и замысел

В центре произведения — образ русского царя Ивана IV. Бизе предлагает неожиданный для западного слушателя взгляд: сквозь призму известной жестокости и противоречивости правителя он стремится разглядеть живого человека, способного на любовь, преданность и внутреннюю драму. Это попытка западного гения понять восточно-славянский мир с его мраком и величием, его психологической сложностью.

Режиссёр Юрий Александров отмечает: «Позитивный интерес к русской теме всегда присутствовал в творчестве западных композиторов. Мы уже имели опыт уникальной постановки оперы Гаэтано Доницетти «Петр Первый», которая также стала мировой премьерой. Об опере Бизе «Иван Грозный» могу сказать с уверенностью: зрителя привлечет не только великолепная музыка, но и неожиданный, глубокий взгляд на личность русского царя, балансирующего между властью и человечностью».

Творческая команда

Мастер сценического психологизма, Александров воплощает на сцене внутреннюю борьбу царя Ивана — между безжалостностью правителя и уязвимостью человека. Этому мощному драматургическому замыслу соответствует и сценография народного художника России Вячеслава Окунева: визуальный язык спектакля насыщен исторической достоверностью, эмоциональным напряжением и символическим светотеневым контрастом.

Ключевые участники постановки

  • Композитор: Жорж Бизе
  • Либретто: Франсуа-Ипполит Леруа, Анри Трианон
  • Режиссер-постановщик: Юрий Александров
  • Дирижер-постановщик: Александр Гойхман
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев
  • Хормейстер: Игорь Потоцкий
  • Балетмейстер: Васил Панайотов
  • Художник по свету: Азат Юлбарисов
  • Видео-арт: Георгий Савельев

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 25 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽

Фотографии

Иван Грозный Иван Грозный Иван Грозный Иван Грозный Иван Грозный Иван Грозный Иван Грозный

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