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Иван Грозный и Три Богатыря
Киноафиша Иван Грозный и Три Богатыря

Спектакль Иван Грозный и Три Богатыря

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Читка пьесы в Доме Кочневой

Санкт-Петербургский драматический театр «Наш театр» приглашает зрителей на уникальную сценическую читку пьесы Сеппо Кантерво. В центре сюжета — необычный кастинг, объявленный Голливудской компанией на роль русского царя Ивана Грозного.

О чем пьеса?

Приглашение на кастинг получили российские актёры, и по итогам предварительного отбора в Москву были приглашены трое финалистов. Это создаёт напряжённую атмосферу, где разворачиваются нешуточные баталии среди талантливых исполнителей. Как завершится эта захватывающая история с Голливудом? Зрители узнают об этом в самом конце спектакля, и развязка обещает быть неожиданной.

Режиссура и актерский состав

Режиссер — заслуженный деятель искусств РК Сергей Пронин. Художественный руководитель театра — заслуженный артист России Лев Стукалов. В читке участвуют талантливые актеры: Даниил Кокин, Сергей Кучко, Владислав Букаткин, Татьяна Бондаренко, Ринат Муталлапов и Ольга Миловидова.

Не упустите возможность!

Это событие станет отличной возможностью для театральных зрителей увидеть, как на сцене будет разыгрываться борьба за желаемую роль и какие неожиданные повороты могут произойти. Не пропустите шанс стать свидетелем этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Сергей Пронин
В ролях
Даниил Кокин
Сергей Кучко
Владислав Букаткин
Татьяна Бондаренко
Ринат Муталлапов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

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