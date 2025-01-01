Спектакль Иван Грозный и Три Богатыря

Читка пьесы в Доме Кочневой

Санкт-Петербургский драматический театр «Наш театр» приглашает зрителей на уникальную сценическую читку пьесы Сеппо Кантерво. В центре сюжета — необычный кастинг, объявленный Голливудской компанией на роль русского царя Ивана Грозного.

О чем пьеса?

Приглашение на кастинг получили российские актёры, и по итогам предварительного отбора в Москву были приглашены трое финалистов. Это создаёт напряжённую атмосферу, где разворачиваются нешуточные баталии среди талантливых исполнителей. Как завершится эта захватывающая история с Голливудом? Зрители узнают об этом в самом конце спектакля, и развязка обещает быть неожиданной.

Режиссура и актерский состав

Режиссер — заслуженный деятель искусств РК Сергей Пронин. Художественный руководитель театра — заслуженный артист России Лев Стукалов. В читке участвуют талантливые актеры: Даниил Кокин, Сергей Кучко, Владислав Букаткин, Татьяна Бондаренко, Ринат Муталлапов и Ольга Миловидова.

Не упустите возможность!

Это событие станет отличной возможностью для театральных зрителей увидеть, как на сцене будет разыгрываться борьба за желаемую роль и какие неожиданные повороты могут произойти. Не пропустите шанс стать свидетелем этого уникального театрального опыта!