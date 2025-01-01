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Ivan Dmitrenko Quartet
Киноафиша Ivan Dmitrenko Quartet

Ivan Dmitrenko Quartet

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза с Иваном Дмитренко

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие выходные. Музыканты, выступающие в программе, подарят зрителям настоящее погружение в мир джаза.

Исполнители и программа

На сцене выступит талантливый Иван Дмитренко (барабаны), который является выпускником Детской джазовой школы имени Кима Назаретова. В настоящее время он продолжает обучение в Академии Джаза Игоря Бутмана и уже имеет опыт совместных выступлений с ведущими джазовыми музыкантами Москвы.

К нему присоединятся:

  • Юрий Подкользин - контрабас
  • Лаврентий Булгадарян - фортепиано
  • Кирилл Горбунов - альт-саксофон

Музыкальные направления

Программа вечера включает произведения, исполненные в популярных джазовых стилях hard-bop и contemporary. Зрители смогут насладиться композициями таких выдающихся музыкантов, как Lee Morgan, Rosario Giuliani и Wayne Shorter.

Не упустите возможность!

Этот вечер станет отличной возможностью для любителей джаза и всех, кто хочет насладиться качественной музыкой в живом исполнении. Не упустите шанс увидеть талантливых музыкантов на одной сцене!

Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 28 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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