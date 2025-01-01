Ivan Dmitrenko Quartet

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие выходные. Музыканты, выступающие в программе, подарят зрителям настоящее погружение в мир джаза.
На сцене выступит талантливый Иван Дмитренко (барабаны), который является выпускником Детской джазовой школы имени Кима Назаретова. В настоящее время он продолжает обучение в Академии Джаза Игоря Бутмана и уже имеет опыт совместных выступлений с ведущими джазовыми музыкантами Москвы.
К нему присоединятся:
Программа вечера включает произведения, исполненные в популярных джазовых стилях hard-bop и contemporary. Зрители смогут насладиться композициями таких выдающихся музыкантов, как Lee Morgan, Rosario Giuliani и Wayne Shorter.
Этот вечер станет отличной возможностью для любителей джаза и всех, кто хочет насладиться качественной музыкой в живом исполнении. Не упустите шанс увидеть талантливых музыкантов на одной сцене!
Ждем вас на концерте!