Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иван Демьян и 7Б
Киноафиша Иван Демьян и 7Б

Иван Демьян и 7Б

18+
Возраст 18+

О концерте

Праздничный концерт группы «7Б» в Краснодаре

Приглашаем вас отпраздновать день рождения вдохновителя и бессменного лидера группы «7Б» — Ивана Демьяна. Праздничный концерт пройдет в Rock Bar, расположенном на улице Горького, 104.

Об исполнителях

Группа «7Б» — это не просто известный коллектив, а настоящая икона российской музыки. Они неоднократно выступали на фестивале «Нашествие» и являются авторами запоминающихся саундтреков к фильмам, таким как:

  • «Займемся любовью»
  • «Спартак и Калашников»
  • «Четыре таксиста и собака 2»
  • «Тень бойца»
  • «Время счастья 2»
  • «Нераскрытые дела/Без срока давности»

Иван Демьян, талантливый автор песен и лидер группы, звучит на многих радиостанциях и телеканалах. Кроме того, он сыграл главную роль в фильме «Тень бойца», что добавляет интереса к его творческой биографии.

Важная информация

Начало сбора гостей в 19:00. Не пропустите возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и веселья. Место проведения: Rock Bar, ул. Горького, 104.

ждем всех, друзья!

Купить билет на концерт Иван Демьян и 7Б

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
12 февраля четверг
20:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
от 3000 ₽

Фотографии

Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б Иван Демьян и 7Б

В ближайшие дни

Александр Розенбаум
12+
Эстрада
Александр Розенбаум
20 марта в 19:00 Центральный концертный зал
от 8000 ₽
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
18+
Джаз Эстрада
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
29 декабря в 20:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 3500 ₽
Иммерсивное шоу. Рок-cимфония. Пой с нами. Orchestra of New Time
12+
Рок
Иммерсивное шоу. Рок-cимфония. Пой с нами. Orchestra of New Time
8 апреля в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше