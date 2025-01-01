Иван Демьян и 7Б

Праздничный концерт группы «7Б» в Краснодаре

Приглашаем вас отпраздновать день рождения вдохновителя и бессменного лидера группы «7Б» — Ивана Демьяна. Праздничный концерт пройдет в Rock Bar, расположенном на улице Горького, 104.

Об исполнителях

Группа «7Б» — это не просто известный коллектив, а настоящая икона российской музыки. Они неоднократно выступали на фестивале «Нашествие» и являются авторами запоминающихся саундтреков к фильмам, таким как:

«Займемся любовью»

«Спартак и Калашников»

«Четыре таксиста и собака 2»

«Тень бойца»

«Время счастья 2»

«Нераскрытые дела/Без срока давности»

Иван Демьян, талантливый автор песен и лидер группы, звучит на многих радиостанциях и телеканалах. Кроме того, он сыграл главную роль в фильме «Тень бойца», что добавляет интереса к его творческой биографии.

Важная информация

Начало сбора гостей в 19:00. Не пропустите возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и веселья. Место проведения: Rock Bar, ул. Горького, 104.

ждем всех, друзья!