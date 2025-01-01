Иван Демьян и 7Б

Группа "7Б": 25 лет на сцене и новые творческие горизонты

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие» и известные авторы саундтреков к фильмам, таким как «Займемся любовью» и «Спартак и Калашников», группа "7Б" продолжает радовать фанатов своей неповторимой музыкой. Их песни звучат на популярных радиостанциях «Максимум» и «Нашем Радио», а лидер коллектива Ивана Демьяна можно увидеть не только на концертах, но и на экранах – он снялся в главной роли в отечественном боевике «Тень бойца».

История группы

Группа "7Б" была основана 8 марта 2001 года, когда музыканты начали работу над своим первым альбомом. С тех пор они завоевали сердца миллионов слушателей благодаря таким хитам, как «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень» и «Летим с войны». Дебютный альбом, попавший в ротацию на «Нашем Радио», уже через неделю пробился в верхние строчки чартов, а «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы.

Празднование 15-летия

Свое 15-летие музыканты отметили выпуском документального фильма «15 ветреных лет» и одноименной книги о группе. Гастрольный тур, посвященный данной годовщине, привлек внимание многочисленных поклонников. В завершение этого яркого периода был выпущен новый альбом «Солнцу решать» на 16-летие группы.

Сегодня и завтра

На данный момент "7Б" активно концертирует, участвует в различных фестивалях и записывается в совместных проектах с другими музыкантами. Коллектив продолжает радовать зрителей новыми альбомами и интересными проектами, оставаясь на музыкальной волне уже четверть века.