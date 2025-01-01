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Киноафиша Иван-царевич и Серый Волк

Спектакль Иван-царевич и Серый Волк

Постановка
Малый театр кукол МТК 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о том, как Иван-Царевич отправился Жар-птицу искать

Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу русской народной сказки, где смешиваются почти современные танцы и добрый финал. История о том, как Иван Царевич отправляется в путешествие на поиски Жар-птицы, наполнена юмором, музыкальными номерами и веселыми поворотами сюжета. Сказочные персонажи, такие как рыцарь, царь и прекрасная девица, становятся частью комедийного водевиля, где присутствуют не только драки и похищения, но и музыкальные паузы, танцы и яркие повороты.

Сюжет

Иван Царевич, с великой решимостью и благородной целью, отправляется на поиски Жар-птицы. По пути он встречает рыцаря, восточного царя и, конечно же, прекрасную девушку. Но вот беда — злые братья крадут у него все сокровища, включая Жар-птицу, коня и девушку. И, казалось бы, этот сюжет не сулит ничего хорошего... Однако сказка завершится праздничным пиром и хэппи-эндом, достойным настоящего водевиля, где смех и музыка — неотъемлемые спутники.

Режиссура и исполнители

  • Режиссер: Вера Каратаева
  • Художник: Юлия Гамзина
  • Актёры: Аглая Жюгжда, Ольга Ведерникова, Михаил Арефьев, Рустем Усинов

Почему стоит посетить

  • Смешение традиционных русских мотивов и современных элементов комедийного театра.
  • Яркие персонажи и захватывающая игра актёров.
  • Музыкальные и танцевальные номера, придающие спектаклю особое очарование.
Режиссер
Вера Каратаева
В ролях
Аглая Жюгжда
Ольга Ведерникова
Михаил Арефьев
Рустем Усинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
17:00 от 1000 ₽

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