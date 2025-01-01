Спектакль Иван-царевич и Серый Волк

Сказка о том, как Иван-Царевич отправился Жар-птицу искать

Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу русской народной сказки, где смешиваются почти современные танцы и добрый финал. История о том, как Иван Царевич отправляется в путешествие на поиски Жар-птицы, наполнена юмором, музыкальными номерами и веселыми поворотами сюжета. Сказочные персонажи, такие как рыцарь, царь и прекрасная девица, становятся частью комедийного водевиля, где присутствуют не только драки и похищения, но и музыкальные паузы, танцы и яркие повороты.

Сюжет

Иван Царевич, с великой решимостью и благородной целью, отправляется на поиски Жар-птицы. По пути он встречает рыцаря, восточного царя и, конечно же, прекрасную девушку. Но вот беда — злые братья крадут у него все сокровища, включая Жар-птицу, коня и девушку. И, казалось бы, этот сюжет не сулит ничего хорошего... Однако сказка завершится праздничным пиром и хэппи-эндом, достойным настоящего водевиля, где смех и музыка — неотъемлемые спутники.

Режиссура и исполнители

Режиссер : Вера Каратаева

: Вера Каратаева Художник : Юлия Гамзина

: Юлия Гамзина Актёры: Аглая Жюгжда, Ольга Ведерникова, Михаил Арефьев, Рустем Усинов

Почему стоит посетить