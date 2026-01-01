Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Иван-царевич и серый волк
Билеты от 1400₽
Киноафиша Иван-царевич и серый волк

Иван-царевич и серый волк

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте

Сказка об Иване‑царевиче с музыкальным сопровождением в Музее военной формы

«Сказка об Иване‑царевиче и Сером волке» - одна из самых любимых в русском фольклоре. Она, как ниточка, связывает поколения. Сюжет этой истории привлекал внимание таких авторов, как А.Н. Толстой, А.Н. Афанасьев, В.А. Жуковский, а позже Э. Успенский находил в нем новые смыслы. История настолько глубока и притягательна, что её отголоски живут не только в литературе.

В Третьяковской галерее вы можете увидеть картину В. Васнецова «Иван‑царевич на Сером волке», которая словно хранит дыхание сказки. Она приглашает зрителя окунуться в волшебный лес, где каждое дерево - хранитель тайны.

Завораживающее представление

Ивану‑царевичу предстоит отправиться в поисках Жар‑птицы и встать перед выбором напротив волшебного камня с тремя путями: налево, направо или прямо. Каждый путь предлагает свои испытания. Только от выбора героя зависит, сможет ли он достичь заветного чуда.

Сказка оживёт заново благодаря музыке и искусству песочной анимации. Рояль зазвучит особенно выразительно: его звуки будут то шептать, словно лесной ветер, то греметь, как раскат судьбы, то замирать в тишине, подчеркивая каждое мгновение.

Магия песочной анимации

Прямо на ваших глазах художник создаст мир из песка и света. Лёгким движением руки возникнут темные силуэты вековых деревьев. Закружится вихрь, демонстрирующий стремительный бег Серого волка: песчинки будут лететь, словно подхваченные порывом ветра. В этом движении создадутся ощущение скорости и отваги.

Вспыхнут золотые искры, как перья Жар‑птицы, осыпая лес сиянием, которое хочется поймать взглядом. А в финале из легких штрихов сложится образ Елены Прекрасной - нежный и словно сотканный из утреннего тумана.

Приглашение на спектакль

Не упустите возможность стать свидетелями чуда, когда сказка оживает и уносит нас в мир фантазий! Этот вечер обещает стать уникальным опытом, где слово, звук и линия сплетаются в одну волшебную историю.

Приходите и пусть тайна распутья раскроется именно для вас!

  • Дети до 3-х лет - бесплатно без отдельного места
  • Продолжительность - 60 минут без антракта
  • Рекомендованный возраст - 5+
  • Возрастное ограничение - 0+
  • Возможна замена артистов

Купить билет на концерт Иван-царевич и серый волк

Помощь с билетами
Октябрь
23 октября пятница
16:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1400 ₽
25 октября воскресенье
12:00
Музей военной формы РВИО Москва, Б.Никитская, 46/17, стр. 1
от 2000 ₽

Фотографии

Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк Иван-царевич и серый волк

В ближайшие дни

Музыка английских королей. Органные вечера в Коломенском при свечах
6+
Классическая музыка

Музыка английских королей. Органные вечера в Коломенском при свечах

4 октября в 16:00 Театральная хоромина
от 1000 ₽
Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика

Новый год в Хогвартсе

8 января в 19:00 ЦСКА Арена
от 2500 ₽
Игры в джаз: Даниил Крамер
12+
Джаз

Игры в джаз: Даниил Крамер

16 октября в 19:00 Дом музыки
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше