Спектакль «Иван Царевич и Серый Волк» рассказывает о приключениях Иван Царевича, Серого Волка и других персонажей в двух действующих частях. Сюжет основан на мотивах русских народных сказок, что делает его привлекательным для всех любителей отечественного фольклора.
Постановка была осуществлена Владимиром Масловым, известным режиссером, который долгое время работал в Нижегородском театре кукол. Его уникальный стиль сочетает в себе элементы драмы и комедии, что делает спектакль особенно интересным.
«Иван Царевич и Серый Волк» сочетает в себе элементы веселья и серьезности, что делает его подходящим как для детей, так и для взрослых. Эта сказка на сцене откроет перед зрителями богатство русской культуры и традиций, а также подарит множество положительных эмоций.
Спектакль подойдет для детей от 6 лет и их родителей, которые хотят познакомить своих детей с русскими народными сюжетами и ценностями.
В роли главных героев будут представлены известные персонажи русских сказок. Они расскажут о том, как при помощи дружбы можно преодолеть любые трудности. Верный друг Серый Волк поможет Ивану-царевичу поймать Жар-птицу, воспользовавшись её магической силой для спасения золотых яблок из волшебного сада его батюшки. Кроме того, Ивану предстоит обхитрить Кощея Бессмертного, добыть Златогривого коня и, конечно, найти свою любовь — прекрасную Василису.