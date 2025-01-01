Сказочная история о дружбе и приключениях

В основе нового спектакля лежит пьеса в двух действиях с интригующим названием «Иван-царевич, Серый Волк и другие». Это произведение создано драматургом, актёром и режиссёром Владимиром Масловым (1941–1998), который посвятил большую часть своей жизни кукольному театру.

Сюжет

В данной постановке герои расскажут о важности дружбы и о том, как вместе можно преодолеть любые трудности. Верный друг Серый Волк станет незаменимым помощником Ивану-царевичу. На их пути стоят сложные испытания: им предстоит поймать Жар-птицу, укравшую золотые яблоки из волшебного сада первого, завладеть Златогривым конём и обхитрить самого Кощея Бессмертного. Но главной задачей, конечно же, станет обретение любви прекрасной Василисы.

Интересные факты

Владимир Маслов, автор пьесы, оставил значительный след в истории кукольного театра в России.

Спектакль погружает зрителей в атмосферу русских народных сказок, полных волшебства и морали.

Эта история станет настоящим подарком для всех любителей театра и сказочных приключений. Не упустите шанс увидеть, как на сцене оживают знакомые с детства персонажи!