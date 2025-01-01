Детский кукольный спектакль «Иван-царевич, Серый Волк и другие»

В основе спектакля лежит пьеса в двух действиях с длинным названием «Иван-царевич, Серый Волк и другие». Она была написана по мотивам русских народных сказок драматургом, актёром и режиссёром Владимиром Масловым (1941–1998), который много лет своей жизни посвятил работе в кукольном театре.

Сюжет и герои

Герои этой яркой и увлекательной постановки расскажут зрителям о том, что с помощью друзей можно преодолеть любые трудности. Верный друг Серый Волк поможет Ивану-царевичу поймать Жар-птицу, которая ворует золотые яблоки из волшебного сада его батюшки.

Приключения и испытания

Кроме того, Ивану предстоит получить Златогривого коня, обхитрить Кощея Бессмертного и, что наиболее важно, обрести любовь прекрасной Василисы.

Эта история полна приключений, дружбы и волшебства, что делает её идеальным выбором для семейного просмотра. Не упустите возможность увидеть, как традиционные русские сказки оживают на сцене!