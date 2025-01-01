В основе спектакля лежит пьеса в двух действиях с длинным названием «Иван-царевич, Серый Волк и другие». Она была написана по мотивам русских народных сказок драматургом, актёром и режиссёром Владимиром Масловым (1941–1998), который много лет своей жизни посвятил работе в кукольном театре.
Герои этой яркой и увлекательной постановки расскажут зрителям о том, что с помощью друзей можно преодолеть любые трудности. Верный друг Серый Волк поможет Ивану-царевичу поймать Жар-птицу, которая ворует золотые яблоки из волшебного сада его батюшки.
Кроме того, Ивану предстоит получить Златогривого коня, обхитрить Кощея Бессмертного и, что наиболее важно, обрести любовь прекрасной Василисы.
Эта история полна приключений, дружбы и волшебства, что делает её идеальным выбором для семейного просмотра. Не упустите возможность увидеть, как традиционные русские сказки оживают на сцене!