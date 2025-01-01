Спектакль Иван-царевич и Серый Волк

Сказочный спектакль для всей семьи по оригинальной истории Светланы Баженовой

Приглашаем вас в увлекательное путешествие вместе с Иваном-Царевичем и Серым Волком! На этот раз главные герои отправятся на спасение Василисы Премудрой от Змея Горыныча. В этом спектакле зрители Молодёжного театра станут настоящими участниками событий!

Волшебный лес и сказочные персонажи

Наш путь будет пролегать сквозь загадочный волшебный лес, населенный удивительными существами. На нашем пути встретятся такие персонажи, как Кощей, Баба Яга, Шамаханская Царица, Леший, Соловей-Разбойник и Черный Ворон. Каждый из них добавит свои колоритные штрихи в нашу сказку!

Решения за зрителями

Самое интересное в этом спектакле — это то, что только от нас, зрителей, зависит, с кем именно столкнутся Иван и Волк. Мы будем принимать активное участие в развитии сюжета, что делает каждую постановку уникальной. Не упустите возможность стать частью этой яркой истории!

Необычное расположение мест

Наше необычное театральное пространство позволит вам не только следить за событиями на сцене, но и наблюдать за реакциями других зрителей. Это добавит интерактивности и сделает процесс принятия решений еще более увлекательным.

Эмоции для всех возрастов

Это захватывающее приключение подарит незабываемые эмоции и впечатления как детям, так и взрослым. Спектакль обещает быть ярким, динамичным и полным неожиданных поворотов!

О спектакле и его создателях

Автор оригинальной истории — молодая драматург Светлана Баженова, ученица известного Николая Коляды. В создании спектакля также принимали участие:

Режиссер по пластике: Маша Грейф

Маша Грейф Художник по свету: Александр Скрыпник

Не пропустите возможность стать частью этой сказочной истории в Молодёжном театре!