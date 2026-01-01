Иван Бессонов. Великие шедевры музыки

Музыкальный вечер с Иваном Бессоновым в Московской консерватории

28 февраля на сцене Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского состоится невероятное музыкальное событие! Под руководством выдающегося дирижера Алексей Рубина, на концерт выйдет молодой пианист-вундеркинд Иван Бессонов.

Иван, ставший лауреатом Гран-при Международного конкурса им. С.Рахманинова в 2022 году, впечатлит зрителей своими исполнениями великих произведений. В программе прозвучит знаменитый Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, а также Второй фортепианный концерт и «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Незабываемые мелодии

Феноменальные мелодии и грандиозное звучание рояля в сочетании с оркестром создадут атмосферу, которая надолго останется в памяти зрителей. «Новое русское музыкальное чудо!» — так называют Ивана Бессонова, который продемонстрировал выдающееся мастерство на сцене международного уровня. В 2018 году он одержал триумфальную победу на классическом Евровидении, став первым российским пианистом, выигравшим этот престижный конкурс за 36 лет его существования.

Не пропустите уникальную возможность увидеть и услышать певучесть музыки в исполнении выдающихся музыкантов. Такой концерт подарит вам незабываемые эмоции и оставит яркие впечатления!