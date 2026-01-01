Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Иван Бессонов. Великие шедевры музыки
Билеты от 1200₽
Киноафиша Иван Бессонов. Великие шедевры музыки

Иван Бессонов. Великие шедевры музыки

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Музыкальный вечер с Иваном Бессоновым в Московской консерватории

28 февраля на сцене Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского состоится невероятное музыкальное событие! Под руководством выдающегося дирижера Алексей Рубина, на концерт выйдет молодой пианист-вундеркинд Иван Бессонов.

Иван, ставший лауреатом Гран-при Международного конкурса им. С.Рахманинова в 2022 году, впечатлит зрителей своими исполнениями великих произведений. В программе прозвучит знаменитый Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, а также Второй фортепианный концерт и «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Незабываемые мелодии

Феноменальные мелодии и грандиозное звучание рояля в сочетании с оркестром создадут атмосферу, которая надолго останется в памяти зрителей. «Новое русское музыкальное чудо!» — так называют Ивана Бессонова, который продемонстрировал выдающееся мастерство на сцене международного уровня. В 2018 году он одержал триумфальную победу на классическом Евровидении, став первым российским пианистом, выигравшим этот престижный конкурс за 36 лет его существования.

Не пропустите уникальную возможность увидеть и услышать певучесть музыки в исполнении выдающихся музыкантов. Такой концерт подарит вам незабываемые эмоции и оставит яркие впечатления!

Купить билет на концерт Иван Бессонов. Великие шедевры музыки

Помощь с билетами
Март
Май
21 марта суббота
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1500 ₽
24 мая воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Сергей Трофимов
18+
Шансон
Сергей Трофимов
19 мая в 21:00 Petter
от 8500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
9 марта в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
8 марта в 18:00 Comedy Hall
от 1790 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше